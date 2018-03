Tod's: utili 2017 in calo a 71 mln, dividendo di 1,40 euro

Roma, 13 mar. - Tod's ha chiuso il 2017 con un utile di 71 milioni di euro. In calo rispetto agli 86,3 milioni del precedente esercizio. Il Cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 1,40 euro per azione. Lo stacco della cedola avverrà il 21 maggio 2018 e pagamento il 23 maggio 2018. In calo anche il fatturato consolidato che ammonta a 963,3 milioni di euro, in ribasso del 4,1% rispetto al valore dell`anno precedente.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è positiva e pari a 9,3 milioni di euro e si confronta con un valore negativo di 35,4 milioni di euro a fine 2016. E` stata, quindi, completamente assorbita finanziariamente l`acquisizione del marchio Roger Vivier, avvenuta nel 2016.

"I risultati dell`esercizio 2017 sono stati in linea con le nostre attese - ha commentato il presidente e ad Diego Della Valle -. Nell`esercizio il gruppo è tornato ad avere una posizione finanziaria netta positiva, considerando anche l`acquisto del marchio Roger Vivier, grazie ad una buona generazione di cassa, derivante dall`efficace gestione del capitale circolante netto e dal controllo della struttura dei costi. Per questi motivi, abbiamo proposto di confermare lo stesso pay-out dell`anno scorso, che si colloca tra i più alti del settore".