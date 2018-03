R. Piemonte: convocato Italiaonline, ma non è mai venuta

Torino, 13 mar. - "Le preoccupazioni sul futuro della sede torinese ci hanno spinto, dal 2016 a oggi, a convocare l'azienda diverse volte in Regione, ma Italia Online non ha mai ritenuto di partecipare agli incontri. Ci aspettiamo che nel tavolo in programma il 20 marzo prossimo al ministero dello Sviluppo economico, Italia Online faccia chiarezza sulle sue intenzioni e riveda l'inaccettabile decisione, annunciata la scorsa settimana, di procedere con esuberi e trasferimenti". Lo ha dichiarato in Consiglio regionale l'assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, rispondendo a un question time, precisando Che: "La Regione Piemonte ha sempre seguito con estrema attenzione la vicenda Italia Online (ex Seat Pagine Gialle), chiedendo a più riprese chiarimenti ai vertici aziendali sulle ricadute che il piano di riorganizzazione avrebbe avuto su Torino e il Piemonte".

"Naturalmente la Regione Piemonte farà fino in fondo la propria parte, mettendo in campo ogni strumento che possa essere di supporto a una definizione positiva della vicenda" ha assicurato Pentenero.