Mosca minaccia di espellere media Gb in caso di chiusura RT a Londra

Mosca, 13 mar. - "Nessun media britannico" lavorerà in Russia in caso di chiusura dell'emittente televisiva russa RT in Gran Bretagna: questo l'avvertimento lanciato oggi dalla portavoce della dipolomazia russa, Maria Zakharova.

L'authority dell'audiovisivo britannico, Ofcom, ha annunciato che potrrbbe prendere una decisione in merito alla licenza concessa all'emittente RT, considerata un organo di propaganda pro-Cremlino, in risposta alla presunta responsabilità di Mosca nell'avvelenamento a Londra di un ex spia russa.

"Nessun media britannico lavorerà in Russia, se chiudono RT", ha dichiarato Zakharova.