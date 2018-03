Londra, 13 mar. - Un esule russo, Nikolai Glushkov, è stato ritrovato cadavere all'interno della sua casa londinese. Lo scrivono i media russi e britannici. La morte, avvenuta in circostanze poco chiare, avviene in un quadro complesso di eventi seguiti all'attacco con gas nervino contro un ex spia russa, Sergei Skripal, in Inghilterra. Glushkov era uno stretto collaboratore del defunto oligarca Boris Berezovsky, esponente dell'opposizione russa. (fonte afp)