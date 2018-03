Trump licenzia un assistente personale per motivi di sicurezza

New York, 13 mar. - Un altro membro della squadra di Donald Trump è stato mandato via. Oltre a Rex Tillerson, non più segretario di Stato, il presidente degli Stati Uniti ha licenziato un suo assistente personale, John McEntee, per "una non specificata questione di sicurezza", secondo le fonti del Wall Street Journal. McEntee, scrive Axios, era da tempo assistente di Trump ed era molto amato dall'intera famiglia dell'attuale presidente. Il licenziamento è stato improvviso e scioccante per la cerchia ristretta di Trump, secondo il sito d'informazione politica.