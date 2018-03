Di Maio: M5S non è fuoco di paglia, italiani sono cambiati

Roma, 13 mar. - "Il popolo italiano è diventato post ideologico perchè con questo voto tanti cittadini sono usciti fuori dagli schieramenti tradizionali e sposato temi e battaglie che sono trasversali, se non si legge così questo voto faremmo l'errore del 2013, ossia la convinzione che il M5s fosse un fuoco di paglia che si sarebbe spento dopo poco". Lo ha detto Luigi Di Maio alla stampa estero. "Non è così, è che stanno cambiando gli italiani - ha aggiunto il candidato premier M5S -che vanno sulle cose concrete, vogliono vedere risolti i problemi e possibilmente partecipando alla soluzione, perciò sento la responsabilità come prima forza politica, di imporre un 'nuovo metodo' nel dialogo tra le forze politiche".