Berlino: molto grave se Russia risulta implicata... -2

Roma, 13 mar. - "Siamo solidali su questa vicenda con i nostri amici britannici e in stretto contatto con il governo di Londra", ha detto Gabriel in un comunicato, dopo aver parlato con il suo collega degli Esteri britannico, Boris Johnson. "E' chiaro: i responsabili devono esser portati davanti alla giustizia", ha detto ancora Gabriel nel suo ultimo giorno alla guida della diplomazia.

L'incidente potrebbe ulteriormente aggravare la tensione tra Mosca e Berlino: la Germania è tra i più convinti sostenitori delle sanzioni europee contro la Russia a causa del conflitto in Ucraina. Proprio questa settimana la cancelliera Angela Merkel ha ribadito che non ci sarà alcun alleggerimento delle sanzioni in assenza di una vera cessazione delle ostilità nell'Est dell'Ucraina.

(fonte afp)