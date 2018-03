Roma, 13 mar. - "In molti dicono che quello del 3 per è un parametro che va superato. Io sarei contento una volta al governo di poter discutere su come rivedere i parametri per gli investimenti, dobbiamo capire quale nuovo parametro inviduare. Noi vogliamo ridurre il debito pubblico ma con politiche espansive non con l'austerity". Lo ha detto Luigi Di Maio, alla stampa estera, rispondendo a proposito del rispetto del rapporto del 3% tra deficit e Pil.