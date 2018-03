Roma, 13 mar. - "Macron-Merkel? Io non ho nessun pregiudizio: non vogliamo avere nulla a che fare con i partiti estremisti europei, anzi massimo dialogo con le forze di governo europee che hanno ispirato buone pratiche che abbiamo messo nel nostro programma, come la banca pubblica degli investimenti". Lo ha detto Luigi Di Maio, alla stampa estera, rispondendo a proposito del rapporto che intende avere con i due leader francese e tedesco.