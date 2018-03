Milano, Corrado(M5s): Scavuzzo a Sicurezza? Pecora a guardia lupi

Milano, 13 mar. - "Ci auguriamo di essere smentiti, ma al netto di tutti i difetti dell'assessora Rozza, qui ci pare sia stata messa una pecora a guardia di un branco di lupi". Lo ha scritto in una niota il capogruppo M5S nel Consiglio comunale di Milano, Gianluca Corrado, in relazione al mini rimpasto di Giunta che ha dato alla vice sindaco, Anna Scavuzzo, la delega alla Sicurezza. "Prendiamo atto del rimpasto post elezioni della Giunta Sala e, francamente, restiamo un po' basiti di fronte alle scelte del sindaco. Se da un lato attendiamo di conoscere l'assessora Laura Galimberti, augurandoci che abbia una visione più sociale della scuola e quindi si batta, diversamente da quanto fatto dalla Scavuzzo, per il contenimento dei costi dei servizi, delle tasse afferenti i più piccoli e non ultimo in materia di scaglioni Isee per contrastare ulteriori, inaccettabili aumenti del costo della vita; dall'altro non comprendiamo la scelta della Scavuzzo al comparto polizia locale e sicurezza" ha aggiunto l'esponente pentastellato.