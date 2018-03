Di Maio: no a cambi casacca, faccio appello a tutto il Parlamento

Roma, 13 mar. - "I cambi di casacca interessano i singoli parlamentari, qui noi facciamo appello a tutto il Parlamento sui temi. Non sto incoraggiando al cambio di casacca, ci mancherebbe altro, anzi per noi l'assenza di vincolo di mandato andrebbe rivista perchè se ne è abusato tantissimo, ma credo fermamente nella democrazia parlamentare, se al centro ci sono i progetti di legge è giusto che le forze politiche si confrontino sulle leggi e non sulle cariche da dividersi". Lo ha detto Luigi Di Maio, rispondendo alla stampa estera a proposito della richiesta fatta agli eletti del Pd per costruire una maggioranza di governo.

"Noi siamo diponibili al dialogo sulle presidenze delle Camere e sugli uffici di presidenza, ma non in un'ottica di governo perchè credo alla divsione tra esecutivo e legislativo", ha aggiunto il candidato premier M5S.