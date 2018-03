Di Maio: Ue? Padoan irresponsabile, cerca di avvelenare i pozzi

Roma, 13 mar. - "Credo sia stato molto, molto irresponsbasile oggi il minisitro Padoan a trascinare le questioni tra Italia e Bruxelles all'interno delle dinamiche italiane". Lo ha detto Luigi Di Maio alla stampa estera, sottolineando che il ministro dell'Economia avrebbe ragionato in termini di "prima di andare all'opposizione avveleno i pozzi. Siamo tutti chiamati alla responsbailità in questo momento e credo vada apprezzato il fatto che una forza politica che con nuove elezioni è destinata a crescere, sta dicendo fatevi avanti e diteci cosa volete fare per gli italiani non per i vostri partiti".