Venezuela, UNHCR pubblica nuove linee-guida protezione -4

Roma, 13 mar. - L`UNHCR sta collaborando con i governi per fornire protezione e rispondere ai bisogni primari delle persone in fuga. A tal fine ha elaborato un piano di risposta regionale per 8 paesi e per la sub-regione caraibica. In particolare, l`UNHCR cerca di rafforzare le procedure nazionali in materia di asilo e altri processi di protezione internazionale e di intensificare le sue attività per promuovere una risposta globale, prevedibile e armonizzata alla difficile situazione del popolo venezuelano.

L`UNHCR lavorerà per raggiungere questi obiettivi, in particolare l`accesso alla protezione, in cooperazione con tutti i livelli di governo e altre parti interessate, tra cui altre agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l`OIM, organizzazioni internazionali, la società civile e il settore privato. Si impegnerà inoltre per agevolare la partecipazione dei venezuelani e delle comunità ospitanti al processo. I requisiti finanziari iniziali dell`UNHCR per l`attuazione della risposta regionale ammontano a 46 milioni di dollari statunitensi.