Venezuela, UNHCR pubblica nuove linee-guida protezione -3

Roma, 13 mar. - L`UNHCR esprime apprezzamento per i paesi dell`America Latina che hanno introdotto tali disposizioni e si augura che i costi e i requisiti necessari si riducano al fine di garantire l`accessibilità. In considerazione della situazione presente in Venezuela, è fondamentale che le persone non vengano allontanate o rimpatriate forzatamente.

L`America Latina ha sottoscritto alcuni degli accordi sui rifugiati più innovatori del mondo, come la Dichiarazione di Cartagena del 1984, che deriva dalla Convenzione ONU sui rifugiati del 1951 e incarna una definizione più ampia di rifugiato. L`UNHCR ritiene che le circostanze che inducono i cittadini venezuelani a fuggire rientrerebbero nello spirito della Dichiarazione di Cartagena. Se da un lato i governi della regione sono stati generosi nella loro risposta, dall`altro le comunità che accolgono i venezuelani sono state sottoposte a una pressione crescente e hanno urgente bisogno di un sostegno immediato e solido, per promuovere una coesistenza pacifica e prevenire manifestazioni di discriminazione e xenofobia.(Segue)