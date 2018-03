Venezuela, UNHCR pubblica nuove linee-guida protezione

Roma, 13 mar. - Alla luce del continuo esodo di venezuelani verso paesi confinanti e altri più lontani, l`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha pubblicato nuove linee guida per i governi impegnati ad affrontare la situazione di persone bisognose di protezione internazionale e assistenza umanitaria.

In conseguenza dei complessi sviluppi politici e socio-economici avvenuti in Venezuela, un paese che ha sempre accolto migliaia di rifugiati, il numero di persone costrette a lasciare le proprie case continua ad aumentare. Gli spostamenti avvengono per una serie di motivi, tra cui il clima di insicurezza e violenza, la mancanza di cibo e di medicinali, l`impossibilità di accedere ai servizi sociali essenziali e la perdita del reddito. Sebbene non tutti i venezuelani fuggano per ragioni legate all`ottenimento dello status di rifugiato, appare sempre più evidente che un numero significativo tra loro ha bisogno di protezione internazionale.(Segue)