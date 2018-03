Di Maio: presidenti Camere figure garanzia non collegate a governo

Roma, 13 mar. - "Per noi le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, che sono figure di garanzia, nulla hanno a che vedere con le consultazioni e le procedure istituzionali che ci potranno portare al governo". Lo ha detto Luigi Di Maio alla stampa estera.

"Ho sempre detto che siamo disponbili al dialogo su tutti i passaggi istituzionali per portare M5S al governo - ha aggiunto - ma le presidenze delle Camere non riguardano le dinamiche di governo. L'individuazione di figure di garanzia per Camera e Senato non devono essere collegate all'alleanza di governo o alle dinamiche di governo perchè per noi sono figure di garanzia che riguardano il Parlamento e sul parlamento si devono ritrovare le forze politiche sui temi".