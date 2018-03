Mosca: Tillerson silurato? Strano che nessuno ci abbia dato colpa

Mosca, 13 mar. - Mosca scherza sulla sostituzione del segretario agli Esteri americano Rex Tillerson, chiedendosi se la Russia, accusata di interferire nell'elezione di Donald Trump, sarebbe stata nuovamente individuata. "Nessuno ha ancora accusato la Russia di essere responsabile dei cambiamenti di posizione a Washington?", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Secondo l'intelligence americana, il governo russo ha condotto un'operazione concertata e pianificata per influenzare le elezioni presidenziali a favore di Donald Trump, anche attraverso l'uso dei social network e la diffusione di "false notizie". Mosca nega. Prima di essere capo della diplomazia, Rex Tillerson aveva lavorato a stretto contatto con la Russia per quasi 20 anni come capo della compagnia petrolifera ExxonMobil, incontrandosi regolarmente con Vladimir Putin.