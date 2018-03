Scontro Londra-Mosca suspia avvelenata, May pronta a ritorsioni -2

Roma, 13 mar. - Salvo sorprese dell'ultima ora, dunque, il governo May, secondo cui l'ipotesi del coinvolgimento russo è la "più probabile", passerà alle misure di rappresaglia. Sulla stampa londinese è circolata l'ipotesi che Londra possa invocare l'Articolo 5 sulla difesa comune tra membri Nato, ma Downing Street, riferisce la Bbc, ha "ridimensionato" la teoria.

Di certo, gli esperti britannici stanno già preparando diverse iniziative di ritorsione. Già domani potrebbe essere annunciata una presenza militare rafforzata nell'Est Europa, dove il Regno unito è alla guida di un contingente dell'Alleanza (in Estonia). Nello stesso tempo, Londra sarebbe pronta a fare pressioni alle Nazioni unite per l'imposizione di nuove misure sanzionatorie nei confronti di Mosca e starebbe valutando di annullare i visti e congelare i beni degli oligarchi russi. Fonti governative hanno riferito inoltre all'Independent che i ministri del governo May avrebbero anche esaminato l'ipotesi di espellere l'ambasciatore russo nel Regno Unito. Tra le opzioni, infine, ci sarebbe anche quella di colpire la macchina di propaganda del Cremlino. Fonti di Whitehall hanno spiegato al Mail che è già stato accelerato un programma di offensiva cyber per colpire obiettivi russi selezionati. E poi c'è la possibilità di boicottare i mondiali di calcio al via in Russia a metà giugno.