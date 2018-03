Scontro Londra-Mosca suspia avvelenata, May pronta a ritorsioni

Roma, 13 mar. - Londra chiede spiegazioni e prepara misure contro la Russia, Mosca ribadisce che con il tentato omicidio della sua ex spia Sergey Skripal non c'entra niente e, anzi, è pronta a collaborare, sempre che la Gran Bretagna dia accesso al dossier e dati riguardo l'agente nervino usato. In un botta e risposta che va avanti da ieri, il caso dell'ex colonnello dei servizi segreti militari russi (GRU) sfocia in scontro aperto tra il Regno Unito e la Russia, con conseguenze che potrebbero andare ben oltre la crisi diplomatica tra i due Paesi da tempo ai ferri corti. Già il governo britannico ha incassato la "solidarietà" degli Usa, che permettono di "coordinare le nostre risposte" con Londra e la dichiarata "grande preoccupazione" della Nato. Anche l'Ue ha espresso "incrollabile" solidarietà tramite il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans.

La premier britannica Theresa May riunirà domani il suo Consiglio di sicurezza nazionale (Ncs) per valutare la risposta di Mosca all'ultimatum che ha fissato per fornire chiarimenti sulla vicenda e " parlare delle prossime tappe", ha detto un portavoce. Risposta che de facto è già arrivata dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov: impossibile rispondere senza l'accesso alle analisi sulla sostanza con la quale la spia (che era passata da parte britannica, era stata quindi scambiata con altri agenti russi e dal 2010 viveva in Gran Bretagna). In ogni caso, ha aggiunto Lavrov, la Russia "non è colpevole"ed è "pronta a cooperare" per fare chiarezza sul caso. La valutazione politica è arrivata invece dalla speaker della camera alta del parlamento russo, Valentina Matvenko: sono "pressioni" che mirano a turbare la campagna elettorale per le presidenziali russe del 18 marzo, che porterà senza dubbio alla rielezione di Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha già liquidato ieri l'intervento come "uno spettacolo circense". Oggi il ministero russo degli Esteri ha convocato l'ambasciatore britannico a Mosca Laurie Bristow.(Segue)