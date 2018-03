Salvini: se nell'Ue pensano a governo senza di noi, sbagliano

Bruxelles , 13 mar. - "Se qualcuno, fra Bruxelles, Roma e Berlino, pensa di inventarsi un governo (in Italia, ndr) che escluda coloro che hanno vinto, per attuare le politiche di follia e suicidio dell'Ue, sbaglia, anche perché tutto ci fa paura tranne che il voto". Lo ha detto il leader della Lega e candidato premier del centrodestra, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo a Strasburgo.

"Spero - ha proseguito Salvini - di avere l'onore di guidare il mio Paese, però stando al nostro programma senza annacquarlo, senza fare inciuci. Abbiamo ottenuto i voti per mandare a casa Renzi. E quindi mai nella vita governerò con Renzi, evidentemente, visto che vogliamo fare il contrario di ciò che ha fatto lui".

"Noi stiamo lavorando - ha aggiunto il leader della Lega - a un programma di governo di cinque anni, partendo da lavoro ed economia che sono le emergenze, da proporre al Parlamento, non ai partiti. Se su questo programma di governo ci sarà una maggioranza, io mi prenderò l'onore e l'onere di guidare il Paese per i prossimi cinque anni. Sicuramente non ho smanie di andare al governo a tutti i costi e con chiunque".

"Quindi - ha ribadito Salvini -, se c'è una maggioranza che parta dal programma del centro destra e senza includere i partiti raccoglie l'adesione di parlamentari di altri schieramenti che si impegnano per iscritto ad attuare i primi cinque punti del programma, bene"; altrimenti, ha concluso, "se per andare al governo devo tirar dentro quelli che sono stati bocciati alle elezioni la settimana scorsa, assolutamente no".