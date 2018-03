Egitto verso Facebook "nazionale" e carcere per reati informatici

Roma, 13 mar. - Il governo egiziano ha annunciato la prossima creazione di un "Facebook nazionale" oltre ad avere presentato al parlamento una bozza di legge per perseguire penalmente i "reati informatici" sulla rete, come riferiscono oggi media arabi.

"l'Egitto ha compiuto passi positivi e concreti per la istituzione di social network puramente nazionali come del resto hanno fatto molti Paesi nel mondo; e questo perché vogliamo diventare parte dell'interazione internazionale nei settori del social network e non un Paese passivo", ha detto il ministro della Telecomunicazione Yasser Qadi in una dichiarazione emessa ieri sera e ripresa dal quotidiano panarabo al Quds al Arabi.

"In coordinamento con il ministero della Giustizia abbiamo finito di elaborare una bozza di legge su crimini informatici, protezione della privacy dei cittadini e lotta all'uso dei social come pulpiti per la diffusione di ideologie estremiste", ha spiegato il ministro aggiungendo che "la bozza di legge è stata inviata al parlamento".