Spagna, Amnesty: antiterrorismo usato contro libertà espressione -6

Roma, 13 mar. - Nel dicembre 2017 12 rapper del collettivo "La insurgencia" sono stati multati, condannati a due anni e raggiunti dal divieto di lavorare nel settore pubblico a causa di testi considerati apologetici verso i Grapo (Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre). Hanno presentato appello contro la condanna. Si tratta solo di alcuni di molti artisti incriminati sulla base dell'articolo 578.

Persino i giornalisti che vogliono documentare il giro di vite causato dall'articolo 578 finiscono per esserne vittime. Un documentarista è stato incriminato per aver intervistato persone che erano state processate per apologia del terrorismo.

Sebbene dopo gli attentati di Parigi del 2015 e le minacce del terrorismo internazionale l'articolo 578 sia stato ulteriormente ampliato, la grande maggioranza dei procedimenti avviati si riferisce a gruppi armati locali smantellati o inattivi, come l'Eta e il Grapo. (Segue)