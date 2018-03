Spagna, Amnesty: antiterrorismo usato contro libertà espressione -5

Roma, 13 mar. - Tra coloro che hanno preso le difese di Cassandra c'è anche la nipote di Carrero Blanco, che ha dichiarato di "aver paura di una società in cui la libertà d'espressione, per quanto sgradevole, potrebbe portare al carcere". La sua dichiarazione, presentata dalla difesa al processo, non ha avuto alcun effetto, dato che la legge è applicabile a prescindere da cosa pensino le vittime del terrorismo o i loro familiari. Fortunatamente, all'inizio del marzo 2018, la Corte suprema ha annullato la condanna.

Sebbene la minaccia del terrorismo sia assai concreta e per proteggere la sicurezza nazionale possa in alcune circostanze costituire motivo per limitare la libertà d'espressione, la normativa ampia e formulata in modo vago contro l'apologia del terrorismo e la denigrazione delle vittime sta stroncando la libertà artistica. (Segue)