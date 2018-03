Spagna, Amnesty: antiterrorismo usato contro libertà espressione -4

Roma, 13 mar. - Un altro uomo, J.C.V., è stato condannato a un anno di carcere con sospensione della pena per 13 tweet: "L'obiettivo è di diffondere nella popolazione un clima di autocensura. Con me ci sono riusciti", ha dichiarato ad Amnesty International.

Nel 2017 Cassandra Vera, una studentessa di 22 anni, è stata condannata a un anno con sospensione della pena per denigrazione delle vittime del terrorismo anche attraverso un tweet ironico sempre sull'assassinio di Carrero Blanco, risalente a 44 anni fa: "L'Eta non solo aveva una politica sulle auto di stato, ne aveva una anche sul programma spaziale". L'attentato dell'Eta scagliò 20 metri in aria l'automobile su cui era a bordo il primo ministro. A seguito della condanna ha perso la borsa di studio universitaria e le è stato vietato di essere assunta nel settore pubblico per sette anni. (Segue)