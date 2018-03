Spagna, Amnesty: antiterrorismo usato contro libertà espressione -2

Roma, 13 mar. - "Mandare in carcere chi fa musica rap per i testi delle canzoni e mettere fuorilegge la satira politica dimostra quanto in Spagna sia diventato ristretto il perimetro di ciò che è considerato accettabile sui social media", ha dichiarato Esteban Beltrán, direttore di Amnesty International Spagna.

"Non si dovrebbe finire sotto processo semplicemente per aver detto, twittato o cantato qualcosa che potrebbe essere sgradevole o scioccante. La legge spagnola, di estesa applicazione e formulata in modo vago, sta portando al silenzio la libertà di parola e stroncando l'espressione artistica", ha proseguito Beltrán. (Segue)