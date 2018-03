Portogallo, sciopero degli insegnanti per aumento stipendio

Lisbona, 13 mar. - Gli insegnanti portoghesi hanno iniziato uno sciopero a rotazione di quattro giorni che parte oggi con Lisbona e terminerà venerdì nel Nord del paese, per chiedere lo sblocco dei loro stipendi, congelati da nove anni. "Gli insegnanti hanno aderito" allo sciopero, ha reso noto Mario Nogueira, segretario generale della Federazione Nazionale degli Insegnanti (FENPROF), stimando in oltre il 60% il tasso medio di adesione allo sciopero.

L'indice di retribuzione degli insegnanti è stato congelato dal 2005 al 2007 e dal 2011 in poi nel quadro delle misure di austerità attuate in cambio di un piano di aiuti europei da 78 miliardi di euro concesso in Portogallo. Dopo aver pagato in prima persona queste misure di austerità, gli insegnanti vogliono beneficiare del miglioramento economico vissuto dal paese riemerso dalla crisi nel 2014. (fonte afp)