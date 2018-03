Slovacchia: Antonino Vadalà di nuovo arrestato con mandato europeo -2

Bratislava, 13 mar. - Il nome di Vadalà, che si è trasferito in Slovacchia, è citato più volte nell'ultimo articolo non terminato di Jan Kuciak in merito a delle relazioni fra uomini d'affari italiani sospettati di essere legati alla N'drangheta e esponenti politici slovacchi. Vadalà ha smentito tali relazioni ai media slovacchi.

Sempre secondo la perocura slovacca, l'inchiesta verte in totale su 18 persone sospettate di traffico di cocaina per conto della 'Ndrangheta. Il primo marzo, la polizia slovacca ha arrestato sette italiani citati da Kuciak, fra cui Vadalà, ma li ha rilasciati 48 ore dopo.