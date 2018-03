Slovacchia: Antonino Vadalà di nuovo arrestato con mandato europeo

Bratislava, 13 mar. - L'uomo d'affari italiano in odore di 'Ndrangheta Antonino Vadalà, arrestato e poi rilasciato a inizio marzo in Slovacchia nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak, è stato di nuovo arrestato questa mattina su richiesta della magistratura italiana. Lo ha annunciato la Procura slovacca.

"Un tribunale di Venezia ha emesso un mandato d'arresto a carico di questa persona. Per mezzo di un mandato d'arresto europeo, il tribunale italiano chiede l'estradizione di Antonino V. ricercato in Italia per traffico di droga nel quadro di una organizzazione criminale internazionale", secondo un comunicato dalla portavoce dell'ufficio del procuratore generale slovacco, Andrea Predajnova. (Segue)