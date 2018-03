Pd, Damiano: Martina più equilibrato e inclusivo di Renzi

Roma, 13 mar. - "Martina mi pare una persona equilibrata e sicuramente più inclusiva di quanto non fosse successo in passato con Renzi". Lo ha detto Cesare Damiano esponente minoranza Dem e membro della direzione Pd, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

"Le crisi - ha aggiunto Damiano - possono anche girarsi al contrario e diventare delle opportunità. Speriamo che questa sia la volta buona. Ieri alla direzione del Pd qualche passo di chiarimento è stato compiuto. Le dimissioni di Renzi non sono state post datate come si era paventavano all'inizio. Martina è subentrato a tutti gli effetti e ha il compito di portarci all'Assemblea nazionale da convocare entro un mese come prevede lo statuto". Mi auguro che quel documento che abbiamo votato possa preludere ad un ulteriore passo avanti. Crediamo molto ad una direzione collegiale", conclude.