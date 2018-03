Russia, Navalny e Sobchak: i veri rivali delle presidenziali 2018 -3

Mosca, 13 mar. -

Successivamente, Leonid Volkov, braccio destro di Navalny, l'ha accusata di "falsificare la geolocalizzazione" delle sue foto e di aver pubblicato materiali pre-preparati per nascondere la sua reale ubicazione. La Sochak a quel puntoha preso d'assalto lo studio della radio Eco di Mosca (la più ascoltata in Russia) dove si trovava lo stesso Volkov, chiedendogli le scuse. Tutto è finito talmente male che persino un quotidiano come Novaja Gazeta, per il quale scriveva Anna Politkovskaja, non ha potuto esimersi dal dare un giudizio. "Devo dire che questo è stato il primo attacco serio di Navalny su Sobchak, fino a quel momento si stava trattenendo" ha scritto Yulia Latinina. Per poi aggiungere: "Colpirla, ovviamente, era disgustoso nella stessa misur, in cui gli attacchi di Life News (la stampa scandalistica legata al Cremlino) a Navalny sono disgustosi". E dire che pochi mesi prima, a giugno, la "giornalista" Sobchak intervistava Navalny per il canale Dozhd. E lui rispondeva punto per punto. Ora invece è no comment.