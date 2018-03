Russia, Navalny e Sobchak: i veri rivali delle presidenziali 2018 -2

Mosca, 13 mar. -

L'esclusione di Navalny è un tema dolente, non soltanto per lui. Il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova spiega che l'interesse della Commissione sarebbe che Navalny arrivasse alle urne, con "una percentuale corrispondente alla sua popolarità", ma - fa notare - la rimozione di precedenti penali non è di loro competenza. Successivamente, l'ideatore del Fondo anti corruzione ha invitato i suoi sostenitori a "colpire le elezioni", boicottandole o scarabocchiando la parola Navalny sulla scheda. Il tutto mentre la Sobchak chiedeva a Navalny di essere un suo delegato o fiduciario.

Da quel momento in poi sono iniziati a volare gli stracci. Navalny ha criticato Sobchak per la decisione di partecipare alle elezioni, sostenendo che il Cremlino aveva bisogno "della caricatura di un candidato liberale". Sobchak nega qualsiasi legame tra la sua campagna elettorale e l'amministrazione presidenziale. Poi il movimento "Protesta di Mosca", che sostiene Alexei Navalny, ha accusato Ksenia Sobchak di aver organizzato un evento aziendale a Bali "invece di raccogliere le firme per la sua promozione alla presidenza". Sobchak ha detto di non aver organizzato feste aziendali, che stava negoziando piuttosto con gli sponsor della sua campagna elettorale. (Segue)