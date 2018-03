Usa, Tillerson non ha parlato con Trump e ignora motivi siluramento

Washington, 13 mar. - Rex Tillerson non ha parlato con il presidente Donald Trump ed ignora i motivi del suo allontanamento dalla carica di Segretario di Stato: lo ha dichiarato il sottosegretario Steve Goldstein.

"Il Segretario non ha parlato con il Presidente questa mattina e non conosce i motivi della decisione, ma è grato per l'opportunità datagli di servire il Paese, e crede ancora fortemente che il servizio pubblico sia un nobile compito di cui non ci si può dispiacere" ha concluso Goldstein, che ha fattto gli auguri al successore di Tillerson, l'ex responsabile della Cia Mike Pompeo.