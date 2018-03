Brasile, procuratore generale: Temer può estradare Battisti -2

Roma, 13 mar. - Secondo Dodge, la decisione sull'estradizione è politica, non della magistratura. "La Suprema Corte ha riconosciuto che, una volta autorizzata l'estradizione a livello giudiziario, la decisione di consegnare un cittadino straniero è una decisione politica, che attiene la sovranità della Repubblica federale del Brasile, la cui autorità competente per la decisione è esclusivamente il presidente della Repubblica", ha scritto il procuratore generale nel suo parere.

Raquel Dodge ha affermato inoltre che non c'è illegalità nell'azione civile pubblica in corso al Tribunale federale in cui il pubblico ministero vuole annullare l'atto che ha concesso il visto per la permanenza a Battisti e, conseguentemente, mantenere la possibilità di estradizione.

Secondo gli avvocati di Battisti, ci sono vari tentativi illegali di mantenerlo all'estero. Nell'ottobre del 2017, Battisti è stato arrestato mentre cercava di attraversare la frontiera con la Bolivia portando dollari ed euro per un controvalore di poco superiore ai 23 mila real (1.300 euro e 6.000 dollari). Ora non può lasciare il Paese finchè la situazione non sarò risolta.