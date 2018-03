Trump: vicino a gabinetto perfetto. Con Tillerson scontri su Iran

New York, 13 mar. - Donald Trump parla per la prima volta dopo l'uscita di scena di Rex Tillerson, che ha lasciato il suo ruolo di segretario di Stato. "Rex [Tillerson] ha fatto un ottimo servizio. Molte volte abbiano avuto punti di vista diversi. Sull'Iran io credo che sia un pessimo accordo, lui invece era a favore". Adesso Trump crede di essere vicino al gabinetto perfetto e parlando con i giornalisti ha detto che vuole "avere un team nuovo in tempo per l'inizio dei negoziati sul commercio", con cui gli Stati Uniti cercheranno di rinegoziare i rapporti con i paesi con cui hanno rapporti commerciali.

Parlando di Mike Pompeo, il nuovo segretario di Stato, Trump ha detto che i due sono "sulla stessa lunghezza d'onda". Il presidente americano ha parlato dalla Casa Bianca prima di partire per la California dove oggi valuterà una serie di prototipi di muro con il Messico. Infine su Larry Kudlow, l'economista che ha lavorato con Ronald Reagan, ha detto: "Sto prendendo in considerazione diverse persone ma lui è un buon candidato" per diventare il nuovo capo consigliere economico di Trump, dopo l'addio di Gary Cohn.