Di Maio: Andrea Greco candidato M5S a presidenza Molise

Roma, 13 mar. - "Andrea Greco è il candidato governatore del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali in Molise del 22 aprile. A lui va il mio in bocca al lupo. Forza!". Lo scrive Luigi Di Maio su facebook.

"È stato deciso ieri al termine della votazione online tra i nostri iscritti certificati avvenuta sulla piattaforma Rousseau - si legge sul blog delle stelle -. La stessa votazione ha definito anche la composizione della lista dei candidati Consiglieri, formata sulla base dei nominativi più votati tenendo in considerazione le quote di genere e comunque in attesa degli ultimi adeguamenti formali".