Milano, 13 mar. - Nel dettaglio, i ricavi dell'area Libri si sono attestati nel 2017 a 523,9 milioni, in crescita del 10,3% rispetto al 2016, anche per effetto del diverso periodo di consolidamento di Rizzoli Libri rispetto all`esercizio precedente.

L`Area Periodici Italia ha registrato nel 2017 ricavi complessivi per 290,7 milioni, in calo del 6,4%. Mondadori France ha riportato ricavi pari a 297,4 milioni, in flessione del 7,5% (-7% a pari perimetro).