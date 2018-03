Milano, 13 mar. - Il gruppo Mondadori per l'esercizio 2018 stima, a perimetro attuale, ricavi in leggera contrazione e un ebitda adjusted sostanzialmente stabile rispetto al 2017. L'utile netto 2018 è previsto in contrazione rispetto all'esercizio precedente che ha accolto componenti positive non ricorrenti per circa 7 milioni. Il cash flow ordinario è atteso intorno ai 50 milioni.