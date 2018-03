Padoan: no comment su Salvini che vede deficit oltre 3% se serve

Bruxelles, 13 mar. - "Non so se i miei colleghi abbiano sentito l'annuncio di Matteo Salvini. Io, francamente, non commento quello che ha detto". Così ha risposto il ministro uscente dell'Economia, Pier Carlo Padoan, durante una conferenza stampa al termine dell'Ecofin oggi a Bruxelles, a chi gli chiedeva una reazione alle affermazioni di da Strasburgo di stamattina del leader della Lega, secondo cui "se serve ai cittadini", un eventuale governo da lui guidato potrebbe superare la soglia del 3% nel rapporto deficit/Pil.