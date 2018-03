Siria, officina che coniava monete Isis scoperta in un villaggio

Roma, 13 mar. - La zecca, ovvero officina che coniava le monete dello Stato Islamico (Isis) è stata scoperta in un villaggio siriano vicino ai confini con l'Iraq. Lo ha riferito la tv iraniana al Alam pubblicano un serie di fotografie di macchinari, monete di metallo e documenti scattate all'interno dell'officina da soldati dell'esercito del regime di Damasco che l'hanno sequestrata. L'annuncio del Califfato di tornare al "dinaro d'oro' fatto poco dopo la conquista di Mosul aveva a suo tempo sollevato dubbi che i macchinari usati per coniare le sue monete fossero di produzione italiana.

Secondo l'emittente iraniana in lingua araba il ritrovamento è avvenuto ieri nel villaggio Hasarat nei pressi di Albukamal, località della provincia orientale di Dier al Zour che si trova sulla frontiera tra Iraq e Siria.

Nell'agosto del 2015, un'anno dopo aver conquistato la grande città irachena Mosul, l'Isis aveva diffuso in rete un video in cui illustrava "il ritorno al dinaro d'oro" del Califfato. A suo tempo, l'economista iracheno Basim Jameel, non aveva escluso che i macchinari usati dell'Isis fossero di produzione di aziende italiane "visto che gli orefici di Mosul in anni recenti hanno importato dall'Italia macchinari in grado di produrre 5.000 monete d'oro al giorno", come aveva detto l'economista in una intervista a Bloomberg.