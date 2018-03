Il "Novitchok", la nuova arma che ha avvelenato l'ex spia Skripal -2

Roma, 13 mar. -

Secondo diversi media russi, gli agenti della famiglia del Novitchok sono una realizzazione del famigerato Istituto pubblico di chimica organica di Mosca, un ente creato nel 1924 e dichiarato di interesse strategico da un decreto presidenziale nel 2004.

Un altro esperto, Gary Stephens, un farmacologo dell'università di Reading, fa notare che a differenza di altri prodotti simili, "le componenti chimiche che devono essere utilizzate per realizzarlo il Novitchok sono più facili e sicure da trasportare". In sostanza, oltre a essere letale, i prodotti della famiglia dei Novitchok possono essere trasportati più agevolmente e con meno rischi per la salute di chi intende usarli come arma.