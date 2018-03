Il "Novitchok", la nuova arma che ha avvelenato l'ex spia Skripal

Roma, 13 mar. - L'ex spia russa Sergeï Skripal, 66 anni, è stato colpito con una nuova arma, un agente nervino della famiglia di sostanze note come "Novitchok", specialità russa.

gli agenti "Novitchok" ("neonato", "nuovo venuto" in russo) furono creati nei laboratori dell'Unione Sovitica negli anni Settanta, in piena guerra fredda.

Dei suoi effetti ha parlato all'Afp Michelle Carlin, una chimica e criminologa dell'Università della Northumbria che ha precisato che questo agente nervino è molto più letale di quelli sinora noti. "Si sa poco degli elementi chimici utilizzati per realizzare questo genere di composto" il che, spiega, vuol dire che non sappiamo quali possano essere "gli antidoti" da usare per neutralizzarne gli effetti.(Segue)