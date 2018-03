Londra, 13 mar. - La Prima ministro britannica Theresa May riunirà domani il suo Consiglio di sicurezza nazionale (Ncs) per esaminare una risposta di Mosca all'ultimatum che ha fissato per fornire chiarimenti sull'avvelenamento della ex spia russa. Lo ha dichiarato oggi il suo portavoce. "Ci sarà una riunione del Nsc domani per parlare delle prossime tappe e della risposta della Russia, indipendentemente da quale essa sia", ha aggiunto.