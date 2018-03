Brasile, procuratore generale: Temer può estradare Battisti

Roma, 13 mar. - Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha l'autorità per estradare in Italia l'ex attivista Cesare Battisti. Lo sostiene l'ufficio del procuratore generale della Repubblica, Raquel Dodge, nel suo parere inviato ieri al Supremo Tribunale Federale (Stf).

Battisti è stato condannato per quattro omicidi commessi negli anni Settanta, quando faceva parte dei Pac - Proletari armati per il comunismo - un gruppo di estrema sinistra. Si è reso latitante e nel 2004 è arrivato in Brasile. Catturato nel 2004 e nel 2009, il Stf ne ha autorizzato l'estradizione, che fu però bocciata dall'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva nel 2010, nell'ultimo giorno del suo governo.

Nel suo parere, Dodge respinge le argomentazioni della difesa, che sostiene l'irrevocabilità del decreto dell'ex presidente. Il governo italiano tenta di revocare questa decisione. Perchè Battisti sia estradato, Temer deve modificare la decisione di Lula.