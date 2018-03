Padoan: pesa in Eurozona incertezza situazione politica Italia

Bruxelles, 13 mar. - Durante le riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, ieri e oggi a Bruxelles, si è molto parlato dell'incertezza che pesa sull'Italia dopo le elezioni del 4 marzo, un'incertezza che pesa anche sul futuro dell'economia del Paese. Lo ha riferito oggi a Bruxelles il ministro uscente dell'Economia, Pier Carlo Padoan, durante una breve conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "Tutti mi hanno chiesto - ha riferito Padoan - che cosa succede in Italia e la mia risposta è stata quella ovvia: non lo so. Ho descritto le ipotesi sul tappeto, con tanto di distribuzione dei voti e degli scenari possibili più o meno ragionevoli, e c'è sicuramente grande interesse tra colleghi" per gli sviluppi della situazione politica in Italia.

Occasione per la discussione sull'Italia è stata, ieri sera all'Eurogruppo, il punto in agenda sulle valutazioni della Commissione riguardo alla situazione economica nei diversi paesi dell'Eurozona, quando il commissario agli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici "ha parlato dell'Italia come di un elemento di incertezza, cosa abbastanza ovvia", ha riferito ancora Padoan.