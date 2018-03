Ex spia avvelenata, Mosca: Londra vuole turbare presidenziali

Roma, 13 mar. - Le accuse britanniche nei confronti della Russia per il caso dell'avvelenamento dell'ex spia Skripal sono "pressioni" che vogliono turbare la campagna elettorale per le presidenziali russe del 18 marzo: lo ha dichiarato Valentina Matvenko, speaker della camera alta del parlamento russo, molto vicina al capo dello Stato Vladimir Putin.

"La campagna per le elezioni presidenziali è in corso in Russia... E appena accade questo sfortunato evento, ecco che politici, giornalisti cominciano a fare commenti, accusando la Russia senza fatti o indagini. Questo è un tentativo di accusare la Russia, esercitare influenza e fare pressioni senza base alcuna".