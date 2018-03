Germania, Volkswagen dovrà riassumere presunto islamista -2

Roma, 13 mar. - Due amici di Samir erano già andati in Siria nel 2014 per unirsi all'Isis ed erano successivamente stati uccisi in combattimento; lo stesso Samir era stato fermato nel dicembre del 2014 all'aeroporto di Hanover mentre si imbarcava su un volo per la Turchia, con novemila euro in contanti e un drone, e le autorità avevano deciso di sequestargli il passaporto.

I legali della Volkswagen affermano che "il coinvolgimento dell'uomo nel reclutamento e sostegno di combattenti islamici a Wolsfburg" è provato e dunque non vi era altra soluzione che quella del licenziamento; il giudice ha tuttavia stabilito che non vi è alcuna prova che "la tranquillità operativa" della fabbrica sia stata in alcun modo turbata e dunque l'interruzione del rapporto di lavoro è da ritenersi illegale.