Germania, Volkswagen dovrà riassumere presunto islamista

Roma, 13 mar. - Il tribunale tedesco di Hannover ha ordinato alla Volkswagen di reintegrare un presunto islamista, licenziato nel 2016 per aver minacciato i propri colleghi ed espresso l'intenzione di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Siria.

Come riporta il quotidiano britannico The Daily Mail, L'azienda aveva affermato di aver preso sul serio le minacce dell'uomo, di origine algerina e identificato come Samir B., e di aver agito nel timore che potesse commettere un attentato in occasione di un incontro fra dipendenti e azionisti nella sede centrale di Wolfsburg.(Segue)