Russiagate, fonti: amico di Trump avrebbe parlato... -2

New York, 13 mar. - L'altra persona a conoscenza dei presunti contatti tra Stone e Assange è Sam Nunberg, ex consigliere di Trump, che ha dichiarato in un'intervista che Stone gli avrebbe detto di aver incontrato il fondatore di WikiLeaks; la sua conversazione con Stone su questo presunto incontro è finito al centro delle attenzioni del procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sulle interferenze russe e le possibili collusioni con lo staff dell'attuale presidente.

Stone ha sempre negato di essere stato a conoscenza dei documenti pubblicati da WikiLeaks e di aver comunicato con Assange; anche WikiLeaks e lo stesso Assange hanno detto di non aver mai avuto contatti con Stone. Al Washington Post, Stone ha ribadito: "L'accusa che abbia incontrato Assange è falsa e lo posso provare", perché nel 2016 non avrebbe mai lasciato gli Stati Uniti; Assange vive rinchiuso nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra da sei anni.