Usa: prezzi al consumo +0,2% a febbraio, in linea con le stime

New York, 13 mar. - Settimo rialzo mensile consecutivo dei prezzi al consumo negli Stati Uniti. Secondo quanto reso noto dal dipartimento del Lavoro americano, l'indice è cresciuto a febbraio dello 0,2%, come atteso dagli analisti; il dato di gennaio è rimasto invariato a +0,5 per cento. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto dello 0,2%, come atteso dagli esperti, ma meno dello 0,3% di gennaio.

Su base annuale, il dato generale è aumentato del 2,2%, l'aumento annuale maggiore da novembre, mentre il dato "core" è cresciuto dell'1,8% rispetto a un anno prima; gli analisti attendevano rialzi su base annuale del 2,3 e dell'1,9 per cento.

Il mese scorso i prezzi dell'energia sono cresciuti dello 0,1% rispetto al mese precedente, mentre quelli di generi alimentari sono rimasti invariati. Da segnalare che i salari medi settimanali sono aumentati dello 0,3 per cento.