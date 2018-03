Rai, Anzaldi (Pd): Agorà surreale su Pd e ignora M5S su Olimpiadi

Roma, 13 mar. - "La funzione del servizio pubblico dovrebbe essere quella di offrire ai cittadini una informazione ampia e il più possibile esaustiva, approfondendo i fatti di cui si da notizia. Peccato che questa mattina la trasmissione Agorà, pur avendo la possibilità di analizzare due rilevanti fatti in cui cronaca e politica si incontrano, abbia preferito concentrarsi esclusivamente su un surreale dibattito sul Pd come epicentro dei mali nazionali. Mi riferisco alla notizia non data in merito al dibattito apertosi in seno ai 5 Stelle sullo svolgere o meno le Olimpiadi a Torino e allo studio dell'Istituto Cattaneo sulle dinamiche del voto". Lo dichiara il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Nel caso dell'analisi del Cattaneo - prosegue Anzaldi - emergeva come i 5 Stelle non avrebbero avuto una maggioranza per governare benché si fosse votato con altri sistemi elettorali. Questione quindi di estremo rilievo per il dibattito politico e che faceva giustizia, guarda caso, del racconto non veritiero del voto fatto da Di Maio, e che nel corso della trasmissione si è preferito lasciar cadere continuando a concentrarsi sul Pd e facendo da megafono a narrazioni care ad altre forze politiche preferendo ignorare la verità dei fatti. È quindi singolare tanta disattenzione da parte di una trasmissione che dovrebbe avere nell'approfondimento dei temi una sua caratteristica costituiva. Ed è altrettanto strano che la notizia sulle possibili Olimpiadi a Torino non abbia minimamente trovato spazio. Eppure si tratta sempre di un'altra notizia di estremo rilievo economico e politico visto che coinvolge nuovamente il M5s e i cittadini. Sinceramente il servizio pubblico più che inseguire i retroscena a tema si dovrebbe concentrare sulla necessità di informare compiutamente i cittadini".